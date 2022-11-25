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Шмыгаль обсудил с главой МИД Великобритании конфискацию замороженных российских активов

Шмыгаль обсудил с главой МИД Великобритании конфискацию замороженных российских активов

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли обсудил механизм конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

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"Великобритания остается важным союзником Украины. В очередной раз убедился в этом на встрече в Киеве с Джеймсом Клеверли. Обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов и их направление на восстановление Украины. Поблагодарил за выделение 5 млн фунтов для поддержки украинского энергетического сектора", – сообщил Шмыгаль.

Напомним

25 ноября министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл с визитом в Украину, во время которого объявил о выделении 5 миллионов фунтов в качестве дополнительной помощи Киеву накануне зимы.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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