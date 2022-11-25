30 долларов за баррель кажется более дельным предложением - Зеленский о потолке цен на российскую нефть

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Международном симпозиуме The Idea of Europe назвал введение потолка цены на российскую нефть в 60-70 долларов за баррель «поддавками» и попытками лишь изобразить действия, информирует УНН.

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«В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение россии. Один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта. Уже в Европе начали говорить о принудительном ограничении цены на российскую нефть. Звучит уровень в якобы 60-70 долларов. Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, чем что-либо сделать. Я благодарен нашим балтийским коллегам, польским коллегам за их предложения. Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более удобным предложением. И я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается», – сообщил Зеленский.

Напомним

Еврокомиссия предложила потолок цен в 65 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии отклонили предложение как "слишком щедрый подарок" для москвы.