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Норвегия выделит более 14 млн евро на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских защитников

Норвегия выделит более 14 млн евро на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских защитников

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Норвегия анонсировала выделение 14,5 млн евро (150 млн норвежских крон) на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских военнослужащих. Об этом говорится на сайте норвежского правительства, информирует УНН.

Цитата

«ЕС создал тренировочную миссию для подготовки украинских военных. Цель – осуществить как базовую подготовку, так и специализированную подготовку украинских военных в странах ЕС. Мандат будет гибким и масштабируемым, чтобы долговременно и стабильно удовлетворять потребности Украины, - говорится в сообщении.

Детали

В правительстве отмечают, что для начала ЕС планируют подготовить 15 тыс. кадров.

«Правительство стремится внести вклад, поддержав операционный бюджет учебной миссии примерно на 150 млн норвежских крон», - добавляют в ведомстве.

Дополнение

Страны Европейского Союза 14 ноября утвердили решение о развертывании тренировочной миссии для украинских военных, которая начнет работать через несколько недель. 

Источник: УНН
Теги: ЕС, Норвегия, война
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