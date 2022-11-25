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Американское агентство USAID предоставляет Украине 80 генераторов

Американское агентство USAID предоставляет Украине 80 генераторов

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет Украине 80 генераторов для поддержки электроснабжения. Об этом в своем Твиттере сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Цитата

«В то время как россия пытается отключить свет, USAID предоставляет 80 генераторов, чтобы поддерживать электроснабжение. Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки россии на критическую инфраструктуру Украины, в то время как мы продолжаем оставаться с Украиной», – написала Бринк.

Напомним

Франция отправила в Украину 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, энергетика, электроэнергия
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