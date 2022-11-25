Британия выделяет более 5 млн фунтов на украинскую инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Великобритания выделяет более 5 миллионов фунтов стерлингов на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Цитата

«Великобритания выделяет более 5 млн фунтов в помощь украинской инициативе, которая предусматривает отправление кораблей с зерном в Эфиопию, Судан и другие страны там, где ощущаются проблемы с продовольственными продуктами», - сказал Клеверли.

Также Клеверли сообщил, что Британия будет оказывать помощь для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, для городов и населенных пунктов, освобожденных от российской оккупации.

«Кроме того, Великобритания направит 35 дополнительных транспортных единиц, в том числе карет медицинской помощи и несколько единиц военной техники», - отметил Клеверли.

Дополнение

Великобритания выделила 5 млн фунтов стерлингов для поддержки украинского энергетического сектора

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли обсудил механизм конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины.