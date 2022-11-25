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Германия обсуждает с союзниками идею Польши передать Patriot Украине

Германия обсуждает с союзниками идею Польши передать Patriot Украине

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Германия заявила в пятницу, что обсуждает с союзниками просьбу Польши направить немецкую систему противовоздушной обороны Patriot в Украину после того, как глава НАТО предположил, что военный альянс не будет против такого шага, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы говорим с нашими союзниками о том, как действовать относительно предложения Польши", - сказал представитель немецкого правительства журналистам в Берлине.

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21 ноября Германия предложила Польше помощь посредством поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.

23 ноября в ответ министр обороны Польши заявил, что Берлин должен прислать ЗРК Patriot непосредственно Украине, а не Польше.

24 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что использование систем обороны НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября заявил, что конкретные решения по передаче конкретного оборудования Украине – национальные решения.

25 ноября президент Польши Анджей Дуда указал, что Германии решать, где дислоцировать ее подразделения ПВО Patriot, добавив, что если бы на украинской территории, то была бы обеспечена защита как Польши, так и Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, ПВО, Украина, Германия, Польша, война
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