КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, 25 ноября, российский диктатор владимир путин встретился якобы с матерями российских военных, которые участвуют в так называемой специальной военной операции. Российским СМИ удалось идентифицировать этих женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание «Можем объяснить».

Детали



В частности, о проблемах солдат путину рассказывала московская чиновница и депутат-единоросс ольга бельцова. Которая, к слову, заместитель директора ГБУ Центр досуга и спорта «Юность» и член Отрадного совета депутатов.

Другой собеседницей, которую смогли обнаружить, оказалась руководительница Подмосковного исполкома ОНФ юлия белехова. Также она возглавляет Ассоциацию глав советов многоквартирных домов московской области. Как отмечается, в 2016-м она попала в списки кандидатов от единой россии в государственную думу (задекларировала 118-метровую квартиру), однако не прошла.

Кроме того, журналисты идентифицировали еще одну «маму» – надежду узунову. Она в 2019 году была советником по внутренней политике главы хакасии, а сейчас отвечает в усть-абаканском «Боевом братстве» за сбор гуманитарной помощи для мобилизированных.

Слева от главы путинского режима сидела режиссер олеся шигина. Женщина снимает православное патриотическое кино. Например, фильм «Путь» – о поездке из москвы на остров двух подруг – ее творение.

Справа от путина, в черном платке, сидела жарадат агуева. Ее сыновья – высокопоставленные силовики, командир батальона «Запад-Ахмат» исмаил агуев и начальник курчалоевского РОВД рустам агуев. Оба воюют в Украине. Глава чечни неоднократно называл рустама агуева «братом».

Также на встрече присутствовали: член Общественной палаты орехово-зуева марина мигунова и начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации каа-хемского района ирина тас-оол.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время поговорить с президентом россии владимиром путиным.