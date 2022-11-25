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Все четыре действующих АЭС Украины снова имеют доступ к национальной сети - МАГАТЭ

Все четыре действующих АЭС Украины снова имеют доступ к национальной сети - МАГАТЭ

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Все четыре действующих атомных электростанции Украины снова имеют доступ к национальной сети после потери электроснабжения. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, передает УНН.

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"Все 4 действующих атомных электростанции Украины снова имеют доступ к украинской национальной сети после полной потери внешнего электроснабжения на этой неделе", - говорится в сообщении.

Кроме того, МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль и его зоны отчуждения.

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Ранее

После ракетных ударов 23 ноября на вечер 24 ноября потребность в электроэнергии по стране была покрыта лишь на 50%.

Источник: УНН
Теги: Россия, АЭС, Украина, война, МАГАТЭ
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