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Правительство запретило экспорт дров

Правительство запретило экспорт дров

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о запрете экспорта топливной древесины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению ее в Украине. Ведь во многих громадах, особенно прифронтовых, древесина сейчас является главным ресурсом для отопления. Атаки россии на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение», - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что одновременно государство продолжает работать над увеличением объемов поставок из заграницы трансформаторов и высоковольтного оборудования для быстрого восстановления украинской энергетической сети.

Дополнение

Правительство установило запрет на экспорт коксующихся углей.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Украина
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