Правительство продлило функции "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" еще на год
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Украины продлил срок выполнения ГПВД «Укринтерэнерго» функции поставщика «последней надежды» еще на один год – до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
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«Внесены изменения в распоряжение КМУ от 12.12.2018 № 1023 «Об определении государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» поставщиком «последней надежды», – написал Мельничук.
По его словам, продлен срок выполнения ДПВД «Укринтерэнерго» функции поставщика «последней надежды» еще на один год – до 31.12.2023, что позволит обеспечить непрерывную и гарантированную поставку электрической энергии потребителям.
Дополнение
Украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии. В настоящее время производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей потребления.