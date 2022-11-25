россия сейчас не ищет мира, а готовится продолжить свою агрессию – главы МИД Украины и Британии

КИЕВ. 25 ноября. УНН. россия сейчас не ищет мира. Она ищет передышку для того, чтобы с обновленными силами продолжить свою агрессию и уничтожение Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, добавив, что британский коллега Джеймс Клеверли соглашается с этим утверждением, передает УНН.

Цитата

«В последнее время в СМИ муссируется тема о том, что партнеры якобы подталкивают Украину к преждевременным переговорам с россией. Важно отметить и здесь мы с Джеймсом полностью соглашаемся, что россия сейчас не ищет мира. Она ищет передышку для того, чтобы с возобновленными силами продолжить свою агрессию и уничтожение Украины и украинцев», - сказал Кулеба во время брифинга.

Он подчеркнул, что они с госсекретарем разделяют общую жесткую позицию, что россияне не удастся разделить или взорвать демократический мир и не удастся ослабить поддержку Украины.

«Сегодня Джеймс еще раз подтвердил, что Британия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, а переговоры будут исключительно на украинских условиях и тогда, когда это решит Украина», - рассказал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр иностранных дел Великобритании Клеверли прибыл с визитом в Украину

Джеймс Клеверли во время брифинга в Киеве в свою очередь отметил, что россия и владимир путин пытается воспользоваться зимой, продолжая свои жестокие нападения против объектов энергетической инфраструктуры Украины для того, чтобы усугубить, осложнить гуманитарный кризис в Украине.

«Но сегодня я увидел силу, стойкость украинского народа и украинского правительства. У меня нет сомнений, что Украина продолжит свою оборону от этой неспровоцированной агрессии, - сказал Клеверли.

Дополнение

Директор Института будущего Вадим Денисенко сообщал, что россия хочет переговоров, чтобы нарастить силы и попытаться расколоть Запад.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к кремлю и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины.