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Украина направит странам Африки и Азии 125 тысяч тонн зерна для гуманитарных поставок

Украина направит странам Африки и Азии 125 тысяч тонн зерна для гуманитарных поставок

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины постановил выделить не менее 125 тысяч тонн пшеницы и кукурузы для гуманитарных поставок в страны Африки и Азии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление на Правительственном портале.

Детали

Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи — зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 000 метрических тонн путем поставки в Республику Судан, Республику Йемен, Республика Кения, Федеративной Республики Нигерия.

Правительство также выделило ГСЧС 900 миллионов гривен для закупки и последующей поставки в страны Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 000 метрических тонн.

Напомним

Великобритания выделяет более 5 миллионов фунтов стерлингов на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод.

Источник: УНН
Теги: Украина, гуманитарная помощь
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