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Зеленский обвинил киевские власти в плохой работе в условиях отключений электроэнергии

Зеленский обвинил киевские власти в плохой работе в условиях отключений электроэнергии

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В своем традиционном вечернем обращении к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева в плохой подготовке городской инфраструктуры в условиях массовых отключений электроэнергии, пишет УНН.

Цитата

"По всей стране развернуты "Пункты Несокрушимости". Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими еще, мягко говоря, нужно работать. Прошу, обратите внимание. Киевляне нуждаются в большей защите", — обратился к киевской власти Президент.

Подробности

По состоянию на вечер 25 ноября в Киеве 600 тысяч абонентов отключены. Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов.

"Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими Пунктами Несокрушимости никто и никому не простит. Прошу серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", — заметил Президент.

Напомним

Зеленский сообщил об энергетической ситуации в стране. По состоянию на вечер пятница без света остается более 6 млн. потребителей.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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