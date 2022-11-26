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Украинская делегация бойкотирует работу в ПА ОБСЕ до решения об участии россии

Украинская делегация бойкотирует работу в ПА ОБСЕ до решения об участии россии

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Народные депутаты, представляющие Украину в Парламентской ассамблее ОБСЕ, прекращают работу в этой организации, пока Ассамблея не примет решение о дальнейшем участии представителей России.

Об этом проинформировала нардеп Евгения Кравчук обнародовав обращение главы делегации, пишет УНН.

Детали

Представители Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ прекращают работу в этой организации, пока Ассамблея не примет решение о дальнейшем участии представителей России.

Как сообщил Потураев, ассамблея на заседании в Варшаве не смогла принять решение и о временном отстранении российских делегатов.

Цитата

«Украинская делегация решила бойкотировать работу Украины в этой международной организации, пока такое решение не будет найдено. Нас также поддержали друзья и союзники из Эстонии и Литвы, которые также присутствовали и вместе с нами покинули заседание постоянного комитета», – сказал он.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина
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