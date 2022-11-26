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МИД Украины призвал партнеров признать Голодомор геноцидом украинского народа

МИД Украины призвал партнеров признать Голодомор геноцидом украинского народа

КИЕВ. 26 ноября. УНН. МИД Украины призвал международных партнеров восстановить историческую справедливость и признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и не допустить дальнейших военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида со стороны россии, передает УНН.

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«Агрессия россии против Украины доказывает, что безнаказанное зло и непризнанные исторические ошибки возвращаются в наше время в худших масштабах. Призываем международных партнеров восстановить историческую справедливость – признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа и не допустить дальнейших военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида со стороны россии», - говорится заявлении.

Детали

«Сегодня, в 90-ю годовщину начала Голодомора 1932-1933 годов в Украине, цель захватнической геноцидной войны россии не отличается от цели геноцида 1932-1933 годов – уничтожения украинской нации и ее государственности. Продолжая террористические атаки на объекты критической инфраструктуры, разрушая историческое и культурное наследие, осуществляя насильственный вывоз украинских детей на российскую территорию, рф ведет войну против украинской идентичности», - сказано в заявлении.

Отмечается, что политические и идеологические нарративы сталинской эпохи, в частности, с насадки образа “враждебного Запада” и отрицания существования Украины как самостоятельного государства, сегодня особенно активно воспроизводятся в тоталитарной политике нынешней россии.

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«Тоталитарный коммунистический режим совершал массовые голодоморы, а режим путина ведет всемирные “голодные игры”. Сотни миллионов людей в Африке и Азии уже пострадали от разрушения сельскохозяйственной инфраструктуры и блокирования экспорта украинских зерновых со стороны россии. Как и в 1932-1933 годах НКВД изымало у украинцев последнюю продовольствие, так и в 2022 году российские оккупационные войска грабят украинские элеваторы и вывозят украинское зерно», - отмечается в заявлении.

В МИД отмечают, что препятствуя работе Черноморского зернового соглашения, кремль использует продовольствие как оружие для воплощения своей агрессивной политики. Ряд стран и регионов оказались на грани голода из-за войны россии против Украины.

Дополнение

В МИД напомнили, что 26 ноября в Украине чтят память многомиллионных жертв преступлений тоталитарного коммунистического режима – массового искусственного голода 1921-1923 годов в Украине, Голодомора 1932-1933 годов – геноцида Украинского народа и массового искусственного голода в Украине в 1946-1947 годах.

Украинский народ с его традициями национально-освободительных движений рассматривался кремлем как угроза существованию советской системы. Режим сталина производил голод, репрессии и массовые депортации, чтобы сломать дух украинцев, уничтожил голодной смертью не менее 3,9 млн человек.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, голодомор, геноцид
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