Зеленский ко Дню памяти жертв Голодоморов: нас хотели уничтожить голодом, теперь - тьмой и холодом

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов заявил, что когда-то украинцев хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Однако украинский народ не сломать, и мы снова победим смерть, заявил Глава государства, передает УНН.

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«Украинцы прошли через очень страшные вещи. И при всем сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Нас не сломить. Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть», – написал Зеленский.

Дополнение

26 ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов.

Более 90% украинцев считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом.