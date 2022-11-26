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Премьер Польши Моравецкий приехал в Киев

Премьер Польши Моравецкий приехал в Киев

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев. Об этом сообщает канцелярия польского премьер-министра в Twitter, передает УНН.

Моравецкий почтил память погибших в Голодоморе.

Цитата

«Премьер-министр Моравецкий в Киеве возложил символический букет перед памятником жертвам Голодомора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что большой голод был в Украине в 1932-33 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза.

Дополнение

26 ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов.

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов заявил, что когда-то украинцев хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Однако украинский народ не сломить, и мы снова победим смерть.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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