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Украина, Польша и Литва призвали мир признать освобождение всей Украины общей целью

Украина, Польша и Литва призвали мир признать освобождение всей Украины общей целью

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Премьер-министры Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление по результатам встречи в формате Люблинского треугольника в Киеве, в котором призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Шмыгаль заявил, что Украину, Литву и Польшу объединяют общие ценности и видение противодействия российской агрессии и приближения украинской победы.

Цитата

«Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши Ингриду Шимоните и Матеуша Моравецкого. В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций», - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Так, премьер-министры государств-участников Люблинского треугольника - Украины, Литовской Республики и Республики Польша, в частности:

  • призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью;
  • подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО по приглашению Украины к переговорам о вступлении с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе;
  • отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины;
  • поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство;
  • поддержали необходимость создания международно-правового механизма компенсации для возмещения повреждений, потерь или ущерба, возникших в результате международно-противоправных действий россии в Украине или против Украины, модальности которого подлежат дальнейшему обсуждению.

Дополнение

Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киев.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина, Польша, Литва, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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