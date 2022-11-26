Польша и Литва обсудили с Украиной поставки генераторов

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Премьер-министры Украины, Польши и Литвы обсудили вызовы, связанные с российской террористической деятельностью в части уничтожения украинской энергоинфраструктуры, и поставки генераторов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга, передает УНН.

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«Мы обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия правительств наших стран в рамках Люблинского треугольника. Бесспорно, основное внимание мы сосредоточили на вопросах безопасности, как ключевого определяющего фактора для всех сфер трехстороннего взаимодействия. Мы определили несколько приоритетных задач. Первое и безоговорочное – это победа Украины в войне, восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах. Мы получили уверенность от наших друзей и коллег о том, что они будут с нами до нашей победы без остановки», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что также обсудили вопросы военной, финансовой и гуманитарной помощи.

«Обсудили вызовы, связанные с российской террористической деятельностью в части уничтожения нашей энергоинфраструктуры и всеми вызовами, с которыми мы сталкиваемся в течение этого отопительного сезона. И, конечно, проговорили вопросы поставки в Украину генераторов и всего необходимого оборудования для того, чтобы пережить эту зиму», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

В Киев прибыли главы правительств Литвы и Польши Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий.

Премьер-министры Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление по результатам встречи в формате Люблинского треугольника в Киеве, в котором призвали международное сообщество определить возобновление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью.