"Зерновая инициатива" не работает по полной из-за россии - Зеленский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. "Зерновая инициатива" до сих пор не работает по полной, ведь россия пытается затянуть движение судов. Очередь в Босфоре составляет сегодня более 80 кораблей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время International Summit on Food Security, передает корреспондент УНН.

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«На сегодняшний день из наших портов вышло почти 500 судов. Это 12 млн. тонн агропродукции для 40 стран мира и для всех обществ. Впрочем, зерновая инициатива до сих пор не работает, к сожалению, по полной. россия пытается затянуть движение судов, очередь в Босфоре составляет на сегодняшний день более 80 кораблей», - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина выступает за увеличение числа портов и бессрочное продолжение этой инициативы, чтобы россия не заблокировала ее снова.

Зеленский добавил, что сегодня загружается еще одно судно для Эфиопии.

"Сегодня загружается еще одно судно, это еще 30 тыс. тонн пшеницы для людей из Эфиопии и сейчас из-под загрузки в порты Украины уходят еще три судна. Они доставляют более 80 тыс. тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом", – сказал Зеленский.

Дополнение

17 ноября сообщалось, что соглашение о безопасном экспорте агропродукции из портов Украины продлили еще на 120 дней.

22 июля Украина, ООН, Турция и Россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) о безопасном проходе судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после полномасштабного вторжения россии 24 февраля.

Украина является крупным экспортером зерна, поэтому блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку зашло в порт Одесщины 6 августа.