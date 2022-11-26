Украина с партнерами делает все для снятия остроты спровоцированной рф продовольственного кризиса - Зеленский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы снять остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала россия войной и блокадой украинских портов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.

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«И тогда, и сейчас геноцидная политика кремля по отношению к нашим гражданам, к обществу, государству направлена ​​на тотальное покорение и уничтожение народа Украины. Но сейчас российская геноцидная политика вышла далеко за пределы нашего государства, нашего континента и угрожает миллионам людей во многих странах мира», – сказал Зеленский.

Он отметил, что россия сделала все, чтобы продовольственный кризис, спровоцированный именно блокадой украинских портов и войной против Украины, стал чрезвычайно острым для многих стран мира.

«Мы с партнерами делаем все, чтобы снять остроту этого продовольственного кризиса, этого глобального вызова. И я благодарен Бельгии и лично господину Премьер-министру за действенную солидарность в этих условиях, - рассказал Зеленский.

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Детали

Президент также сообщил, что одним из главных вопросов, который они сегодня обсудили, с которого начали, стала украинская инициатива Grain from Ukraine.

«Бельгия поддержала ее первой – присоединилась, предоставляя финансирование для осуществления гуманитарного снабжения продовольствия в страны, которым очень сложно», – сказал Глава государства.

Он выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям миллионы людей в самых бедных странах Африки и Азии будут спасены от голода и связанных с ним социальных катаклизмов.

«Украина всегда была и останется гарантом мировой продовольственной безопасности, и даже в столь жестких условиях войны украинское лидерство работает ради глобальной стабильности», – подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Бельгии на брифинге в Киеве отметил, что его страна охотно поддержала чрезвычайно важную инициативу Президента Украины Grain from Ukraine.

«Эта инициатива позволяет предотвратить возможные проблемы с продовольственным обеспечением в отдельных африканских странах. Кроме того, это поддерживает вашу экономику, Украину в этот сложный период», – подчеркнул Александр Де Кроо.

Дополнение

Зеленский сообщал о сотрудничестве, которое может стать основой для обеспечения продовольственной безопасности на новом уровне.