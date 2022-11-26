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Умер глава мид беларуси владимир макей

Умер глава мид беларуси владимир макей

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Умер министр иностранных дел беларуси владимир макей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря мида беларуси анатолия глаза, передает УНН.

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Других подробностей относительно смерти главы мид беларуси БЕЛТА не приводит. Единственное, что указано, что смерть макея была внезапной.

Справка

владимир владимирович макей возглавил мид беларуси с 20 августа 2012 года.

Родился 5 августа 1958 г. в Гродненской области. В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности юрист-международник, референт-переводчик по английскому языку. 

Источник: УНН
Теги: МИД, Беларусь, смерть
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