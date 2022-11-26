Стартовала инициатива "Зерно из Украины": минимум 60 судов планируют отправить в беднейшие страны Африки

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина запускает инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой до конца следующей весны планирует отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время International Summit on Food Security, передает корреспондент УНН.

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«Сегодня очевидно, что полноценное функционирование зернового коридора недостаточно для обеспечения продовольственных потребностей. Особенно тех стран, которым остро угрожает голод. Для преодоления этого и продовольственных угроз Украина собрала это мероприятие. Это первое мероприятие – International Summit on Food Security. Здесь я хочу объявить и рассказать об этой нашей новой международной инициативе, которую поддержали вы коллеги - Grain from Ukraine», - сказал Зеленский.

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Детали

Он отметил, что в рамках Grain from Ukraine украинская продовольствие будет направляться в страны Африки и Азии.

«Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода по меньшей мере 5 млн человек…Всего по программе Grain from Ukraine к концу следующей весны мы планируем отправить из наших портов минимум 60 судов, не менее 10 в месяц в страны, которые под угрозой голода и засухи – это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи», - отметил Зеленский.

Он также объявил, что сегодня в день старта в Grain from Ukraine к инициативе присоединилось более 20 стран.