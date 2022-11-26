Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,96 -0,1116 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику
Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
27135

Польша планирует выделить 20 млн дол. на программу "Зерно из Украины"

Польша планирует выделить 20 млн дол. на программу "Зерно из Украины"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Польша планирует выделить 20 млн долларов на инициативу Grain from Ukraine (Зерно из Украины) в рамках которой планируют поставлять украинское продовольствие в беднейшие страны Африки. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на International Summit on Food Security в Киеве, передает УНН.

Цитата

«Очень важно гарантировать поставки продовольствия странам Африки и Азии, мы хотим поддерживать экспорт зерна из Украины в Африку и Ближний Восток. Мы планируем отдать 20 млн долл. для этой цели», - рассказал Моравецкий.

Дополнение

Украина запускает сегодня, 26 ноября инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой до конца следующей весны планирует отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки.

Зеленский заявлял, что Украина с партнерами делает все для снятия остроты спровоцированного рф продовольственного кризиса.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.