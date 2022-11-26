Польша планирует выделить 20 млн дол. на программу "Зерно из Украины"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Польша планирует выделить 20 млн долларов на инициативу Grain from Ukraine (Зерно из Украины) в рамках которой планируют поставлять украинское продовольствие в беднейшие страны Африки. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на International Summit on Food Security в Киеве, передает УНН.

Цитата

«Очень важно гарантировать поставки продовольствия странам Африки и Азии, мы хотим поддерживать экспорт зерна из Украины в Африку и Ближний Восток. Мы планируем отдать 20 млн долл. для этой цели», - рассказал Моравецкий.

Дополнение

Украина запускает сегодня, 26 ноября инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой до конца следующей весны планирует отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки.

Зеленский заявлял, что Украина с партнерами делает все для снятия остроты спровоцированного рф продовольственного кризиса.