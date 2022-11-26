Австрия выделит 3,8 млн евро на инициативу "Зерно с Украины"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Австрия выделит 3,8 миллиона евро, чтобы Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП) могла поставлять украинское зерно беднейшим слоям населения мира. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, передает УНН со ссылкой на МИД Австрии.

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«Использование голода в качестве оружия не имеет места в этом мире и не должно быть принято. Поэтому необходимы солидарность и многосторонние контрнаступления, такие как проект «Зерно из Украины», в который Австрия внесет в общей сложности 3,8 миллиона евро», - сказал Шалленберг.

Дополнение

Украина запустила инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой до конца следующей весны планирует отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки.

Польша планирует выделить 20 млн дол. на программу "Зерно из Украины".



Франция и Бельгия выделят 16 млн евро на программу "Зерно из Украины".