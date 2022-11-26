Инициатива "Зерно из Украины": на саммите собрали около 150 млн долларов

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Гуманитарная программа Украины, направленная на преодоление продовольственного кризиса в странах Африки и Азии, на первом саммите собрала около 150 млн долларов из более чем 20 стран-участниц и ЕС. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

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«По состоянию на сегодняшний день, более 20 государств и ЕС принимают финансовое участие в этой инициативе, еще более 10 государств готовятся присоединиться. Наши дипломаты и партнеры будут постоянно работать, чтобы расширить круг участников инициативы. На сегодняшний день на первом учредительном саммите мы уже собрали около 150 млн долларов», - сказал Зеленский.

Детали

Офис Президента сообщил, что по инициативе Владимира Зеленского стартовала гуманитарная программа GrainfromUkraine, в рамках которой украинскую продовольствие будут направлять в страны Африки и Азии, страдающие продовольственным кризисом.

Так, в рамках программы страны-участницы будут закупать украинскую агропродукцию, которая отправляется на экспорт, и будут передавать ее странам, находящимся на грани голода.

Зеленский сообщал, что в рамках Grain from Ukraine до конца следующей весны планируют отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки.

Дополнение

Так, Франция и Бельгия выделят 16 млн евро на программу "Зерно из Украины".

Польша планирует выделить 20 млн дол. на программу "Зерно из Украины".