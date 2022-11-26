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Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику
Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику
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Цена на российскую нефть должна быть на уровне 30-40 долларов за баррель - Зеленский

Цена на российскую нефть должна быть на уровне 30-40 долларов за баррель - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина настаивает на ограничении цен на российскую нефть на уровне 30-40 долларов за баррель, чтобы россия не использовала нефтяные миллиарды в войне против Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«Хотелось бы, чтобы эти санкции в отношении прайскепов – ограничение цены на нефть, не только нельзя было обойти, а чтобы они сработали не политически, а реально. Чтобы россия потом не использовала эти миллиарды, а вопрос десятков миллиардов прибыли рф на нефти…Ограничение которое сегодня рассматривается около 65 долл., я считаю, что он искусственный. россия заработает именно те десятки миллиардов сверхприбыли... Мы бы хотели, чтобы санкции были очень результативными и ограничения были на уровне 30-40 долл., чтобы россия их почувствовала», - сказал Зеленский.

Дополнение

Европейские дипломаты ведут переговоры о том, насколько суровым должен быть потолок цен на российскую нефть, и на фоне разногласий отложили переговоры с четверга на более позднее время.

14 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен указывала, что ЕС "готов" попытаться установить потолок цен на российскую нефть.

Источник: УНН
Теги: Россия, нефть, Украина, цены, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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