Запаситесь продуктами: Арахамия не исключает, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блекауты" и призвал запастись продуктами, передает УНН.

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"Хочу всем киевлянам пожелать держаться. Надо заранее заготовить все в сухом виде продукты на длительный период. Потому что есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блекауты. Держимся. Вместе победим", - сказал Арахамия в эфире телемарафона.

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