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Запаситесь продуктами: Арахамия не исключает, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты

Запаситесь продуктами: Арахамия не исключает, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блекауты" и призвал запастись продуктами, передает УНН.

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"Хочу всем киевлянам пожелать держаться. Надо заранее заготовить все в сухом виде продукты на длительный период. Потому что есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блекауты. Держимся. Вместе победим", - сказал Арахамия в эфире телемарафона.

Ранее

23 ноября рф нанесла удар по многим областям Украины. Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился в Кремль и заявил, что обстрелы ни на шаг не приблизят желание провести переговоры. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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