Программы подготовки украинских воинов в Эстонии продлятся - Резников

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что программы подготовки украинских воинов в Эстонии продлятся, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Резников сообщил, что имел содержательную видеотелеконференцию со своим эстонским коллегой Ганно Певкуром, во время его посещения наших военнослужащих на учебной базе в Эстонии.

"Пользуясь случаем, я поздравил наших воинов, которые скоро закончат курс и отправятся в район боевых действий", - написал министр.

Он также поблагодарил "эстонских друзей за мощную поддержку".

"Программы подготовки для ВСУ в Эстонии продлятся", - резюмировал министр.

Ранее

Норвегия анонсировала выделение 14,5 млн евро (150 млн норвежских крон) на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских военнослужащих.