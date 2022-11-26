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Министры юстиции G7 встретятся, чтобы обсудить Украину и преследование военных преступников

Министры юстиции G7 встретятся, чтобы обсудить Украину и преследование военных преступников

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министры юстиции G7 28 ноября проведут встречу в Берлине. Как сообщили в Федеральном министерстве юстиции Германии, в центре внимания будет Украина и преследование военных преступников, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится, что семь крупнейших индустриальных стран поддерживают Украину.

28-29 ноября министры юстиции стран G7 встретятся в Берлине – впервые в истории. В центре внимания – преследование военных преступников. 

Как сообщил министр юстиции Германии Марко Бушманн, министры обсудят "ужасающие военные преступления, совершаемые на территории Украины".

Ранее

Министры иностранных дел стран G7 обсудят дальнейшую поддержку Украины в обеспечении ее энергоснабжения во время встречи в Бухаресте на следующей неделе.

Источник: УНН
Теги: Украина, G7
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