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Подоляк: путинская россия – это чистое проявление классического фашизма

Подоляк: путинская россия – это чистое проявление классического фашизма

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что путинская россия – это чистое проявление классического фашизма в XXI веке, информирует УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"Если в начале войны рф еще пыталась замаскировать настоящие целые войны разными отговорками, то сейчас кремль откровенно говорит лишь об одной цели – уничтожения Украины как государства и массовое убийство украинцев как нации. путинская россия – это чистое проявление классического фашизма в XXI веке", - написал Подоляк в Twitter.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал почему россияне обстреливают энергетику Украины и напомнил притчу о взятии Спарты Филиппом II, так не закончившейся успехом.

Источник: УНН
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