Шольц: рф не выиграет войну против Украины

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что считает победу россии в войне, развязанной против Украины, маловероятной. россия не должна достичь своих целей на поле боя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

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Шольц подчеркнул, что, учитывая поддержку Украины со стороны Германии, становится все более очевидным, что "россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее".

Кроме этого, Шольц подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Также он подчеркнул, что Германия помогает Украине финансово и гуманитарно и поставляет в Украину оружие для ВСУ.

Напомним

Шольц призвал российскую армию прекратить атаки на мирное население Украины.