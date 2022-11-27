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Шольц: рф не выиграет войну против Украины

Шольц: рф не выиграет войну против Украины

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что считает победу россии в войне, развязанной против Украины, маловероятной. россия не должна достичь своих целей на поле боя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Шольц подчеркнул, что, учитывая поддержку Украины со стороны Германии, становится все более очевидным, что "россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее".

Кроме этого, Шольц подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Также он подчеркнул, что Германия помогает Украине финансово и гуманитарно и поставляет в Украину оружие для ВСУ.

Напомним 

Шольц призвал российскую армию прекратить атаки на мирное население Украины.

Источник: УНН
Теги: Олаф Шольц
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