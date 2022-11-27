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Нам нужна суверенная Украина, чтобы россия не угрожала Европе – Орбан

Нам нужна суверенная Украина, чтобы россия не угрожала Европе – Орбан

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно выступал против санкций для россии, назвал ее угрозой для Европы и заявил о важности суверенной Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 24.hu.

Цитата

"Европа едина в плане целей. Главное, чтобы россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", – сказал Орбан.

В то же время он отметил, что мнения по поводу санкций против россии расходятся и эти дебаты будут продолжаться.

Напомним

Недавно Виктор Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с изображением так называемой "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины.

Источник: УНН
Теги: Венгрия
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