Новости: Политика
27 ноября 2022, 10:59 • Виктория Данильченко • 135105
Нам нужна суверенная Украина, чтобы россия не угрожала Европе – Орбан
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно выступал против санкций для россии, назвал ее угрозой для Европы и заявил о важности суверенной Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 24.hu.
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"Европа едина в плане целей. Главное, чтобы россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", – сказал Орбан.
В то же время он отметил, что мнения по поводу санкций против россии расходятся и эти дебаты будут продолжаться.
Напомним
Недавно Виктор Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с изображением так называемой "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины.
Источник: УНН
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