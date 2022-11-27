Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,96 -0,1116 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику
Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
24540

Президент "Энергоатом" заявил, что появились признаки того, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС

Президент "Энергоатом" заявил, что появились признаки того, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент НАЭК "Энергоатом" заявил в воскресенье, что есть признаки того, что российские силы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию, которую они захватили в марте вскоре после вторжения, передает УНН.

Цитата

"В последние недели мы фактически получаем информацию о том, что появились признаки того, что они, возможно, готовятся покинуть ЗАЭС", - заявил в эфире национального телевидения глава "Энергоатома" Петр Котин.

"Во-первых, в российских СМИ очень много сообщений о том, что стоило бы освободить и, возможно, стоило бы передать управление – МАГАТЭ", - сказал он.

Детали

На вопрос, не рано ли говорить об освобождении ЗАЭС российскими войсками, Котин ответил: "Слишком рано. Мы сейчас этого не видим, но они готовятся".

"Всему персоналу запрещено проходить контрольно-пропускные пункты и выезжать на территорию Украины".

Дополнение

Глава МАГАТЭ встретился 23 ноября в Стамбуле с российской делегацией, чтобы обсудить создание защитной зоны вокруг крупнейшей в Европе станции для предотвращения ядерной катастрофы.

В пятницу надзорный орган ООН по атомной энергии сообщил, что три украинских атомных электростанции были вновь подключены к энергосистеме через два дня после того, как российский ракетный обстрел заставил их остановиться впервые за 40 лет.

Источник: УНН
Теги: Энергоатом, Запорожская АЭС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.