Президент "Энергоатом" заявил, что появились признаки того, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент НАЭК "Энергоатом" заявил в воскресенье, что есть признаки того, что российские силы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию, которую они захватили в марте вскоре после вторжения, передает УНН.

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"В последние недели мы фактически получаем информацию о том, что появились признаки того, что они, возможно, готовятся покинуть ЗАЭС", - заявил в эфире национального телевидения глава "Энергоатома" Петр Котин.

"Во-первых, в российских СМИ очень много сообщений о том, что стоило бы освободить и, возможно, стоило бы передать управление – МАГАТЭ", - сказал он.

Детали

На вопрос, не рано ли говорить об освобождении ЗАЭС российскими войсками, Котин ответил: "Слишком рано. Мы сейчас этого не видим, но они готовятся".

"Всему персоналу запрещено проходить контрольно-пропускные пункты и выезжать на территорию Украины".

Дополнение

Глава МАГАТЭ встретился 23 ноября в Стамбуле с российской делегацией, чтобы обсудить создание защитной зоны вокруг крупнейшей в Европе станции для предотвращения ядерной катастрофы.

В пятницу надзорный орган ООН по атомной энергии сообщил, что три украинских атомных электростанции были вновь подключены к энергосистеме через два дня после того, как российский ракетный обстрел заставил их остановиться впервые за 40 лет.