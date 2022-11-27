Доступность базовых станций мобильной связи в Украине превышает 83%: Госспецсвязи

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По состоянию на 9:00 утра 27 ноября доступность базовых станций мобильной связи в Украине превышала 83%. В то же время сложности со связью могут испытывать жители Одесской и Запорожской областей, сообщает УНН со ссылкой на страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.

Детали

Сообщается, что лучшая ситуация с обеспечением мобильной связи в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях, где доступность базовых станций на утро превышала 90% от их общего количества.

В то же время сложности со связью могут ощущать жители Одесской области, где были доступны около 70% базовых станций мобильных операторов, а также Запорожской, где работает около 50% базовых станций. В остальных регионах доступность сетей колебалась от 70% до 90%. Кроме этого, постепенно возобновляется мобильная связь на недавно деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей, сообщили в Госспецсвязи.

Цитата

"Мы просим экономно использовать такой ресурс как мобильный связь, чтобы не перегружать сети и у каждого из нас была возможность оставаться на связи – пожалуйста, по возможности пользуйтесь фиксированной связью, откажитесь от потребления "тяжелого" контента через мобильную сеть, выключите автозагрузку медиафайлов в мессенджерах. От этих простых действий каждого зависит устойчивость сети в условиях отключения питания", - отметили в ведомстве.

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