Виновны США: лукашенко нашел причину, почему не могут состояться мирные переговоры
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Самопровозглашенный правитель Беларуси "дядька" лукашенко обвинил США в том, что московия и Украина не садятся за стол переговоров.
Об этом он заявил в эфире пропагандистских российских СМИ, пишет УНН.
Детали
Он обвиняет Киев в том, что якобы Белый дом не разрешает украинскому руководству сесть за стол переговоров с москвой. Белорусский лидер уверен, что именно так США хочет уничтожить россию и подобраться в Китай.
Цитата
"Если вы имеете в виду руководство Украины, то совершенно точно ему не дают. Американцы хотят одним ударом, одним мероприятием положить Европу и через россию подобраться в Китай. Естественно, растоптав россию", - заявил лукашенко.
Добавим
лукашенко заявил, что Минск не готовится к вступлению в войну во время визита для осмотра беспилотников в военном центре на западе страны.
В тексте упоминаются