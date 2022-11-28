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Зеленский: россия планирует нанести новые удары

Зеленский: россия планирует нанести новые удары

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что россия будет наносить новые ракетные удары по Украине, и предупредил, что Силы обороны и граждане страны должны быть готовы к совместным усилиям, чтобы противостоять последствиям этих ударов, пишет УНН.

Цитата

“Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока в них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению”, — сказал Глава государства.

По словам президента Украины, следующая неделя может оказаться такой же тяжелой, как и предыдущая, когда в результате российских атак на инфраструктуру страны украинцы столкнулись с широкомасштабным отключением электроэнергии по всей стране.

“Наши силы обороны готовятся. Вся страна готовится. Мы проработали все сценарии, в частности — с нашими партнерами”, — добавил Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, что в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики отключения электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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