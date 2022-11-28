Папа Римский решил, что посетит Киев, если также посетит и москву

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Папа Римский Франциск заявил, что посетит Киев, если также посетит москву. Об этом он сказал в интервью американскому иезуитскому журналу America Magazine - The Jesuit Review.

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«Я тоже думал о поездке, но решил: если буду ехать, то и в москву, и в Киев, в оба, а не в одно место», - сказал Франциск.

Он также добавил, что принимал три или четыре раза делегацию украинского правительства.

«И мы работаем вместе», - добавил Франциск.

Дополнение

Папа Римский Франциск заявил, что сравнил войну россии против Украины с Геноцидом 1930-х годов, когда советский диктатор Иосиф Сталин повлек голод на территории Украины.

Папа Римский Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.