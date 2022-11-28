Зеленский собрал Ставку: обсудили развертывание "Пунктов несокрушимости"

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого обсудили темпы развертывания "Пунктов несокрушимости", где граждане могут согреться и зарядить гаджеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Цитата

"Было обсуждено обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания "Пунктов несокрушимости" в стране", – говорится в сообщении.

О чем еще говорили

Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах, а также действиях сил обороны по деоккупации украинских территорий.

Руководители разведки рассказали о ближайших планах врага – согласовали пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями армии рф.

Кроме того, обсудили ход восстановления энергетической системы и ее защиту от вероятных российских атак.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующие войсками оперативных направлений, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним

Киевляне жалуются на работу "Пунктов несокрушимости", поэтому их собираются проинспектировать.