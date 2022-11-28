Украина рассчитывает на полноценное отключение банков рф от SWIFT в новом пакете санкций

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с министрами иностранных дел североевропейских и балтийских стран заявил, что Украина в 9-м санкционном пакете Евросоюза рассчитывает на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан государства-террориста, передает УНН.

Шмыгаль напомнил, что в Украину ​​прибыли сегодня министры иностранных дел семи стран: Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции.

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«Основными темами нашей встречи были оружие, финансы и санкции против агрессора. В 9-м санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также уделили энергетической сфере и обстрелам россией нашей критической инфраструктуры», - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Кроме того, он поблагодарил североевропейские и балтийские страны за их помощь с энергетическим оборудованием.

«Эта поддержка помогает украинцам оставаться несокрушимыми и продолжать борьбу против варварской российской агрессии», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Европейский Союз работает над девятым пакетом санкций в отношении россии в ответ на нападение москвы на Украину.