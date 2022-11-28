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Главы МИД НАТО обсудят предоставление Украине боеприпасов и нового военного оборудования

Главы МИД НАТО обсудят предоставление Украине боеприпасов и нового военного оборудования

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В ходе заседания Совета министров НАТО в Бухаресте обсудят предоставление Украине боеприпасов, нового военного оборудования и вопроса поддержки энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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«Сегодня день уже начался, мягко говоря, чрезвычайно активно. Будет много международных событий сегодня и на уровне Президента, и на уровне Министерства иностранных дел. Вечером я отправлюсь в международную командировку. Сначала в Бухарест на заседание Совета министров НАТО, а затем в Лодзь на заседание Совета министров ОБСЕ», - рассказал Кулеба.

По его словам, встреча в НАТО будет впервые поровну посвящена вопросам обороны.

«А это новое оружие, новые боеприпасы, новое военное оборудование для Украины и энергетики. Потому что энергетика тоже превратилась в оружие и будет больше решений и для украинского войска, и для украинского народа, который сопротивляется», – сказал Кулеба.

Он отметил, что встретится с Генсеком НАТО, государственным секретарем США, с руководителем Европейской дипломатии и многими другими двусторонними встречами.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что из-за массированных ракетных ударов армии рф и отключения электроэнергии начало зимы для Украины было ужасным. Дальнейшую помощь, включая нелетальную, стран-членов НАТО обсудят на министерской встрече Альянса в Бухаресте.

Источник: УНН
Теги: НАТО, оружие, Украина, Дмитрий Кулеба
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