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Российского посла вызвали в МИД Канады

Российского посла вызвали в МИД Канады

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В МИД Канады вызвали посла россии в Оттаве олега степанова. Об этом посол сообщил росс-СМИ, передает УНН.

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«Приглашают в 15:30 (22:30)», — сообщил степанов.

Ряд канадских СМИ сообщают, что вызов степанова связан с публикацией российского посольства в Канаде, сделанной после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ в рф.

Дополнение

25 ноября российское посольство в Канаде опубликовало пост в Twitter о принятии закона: «Это все о семье. Семья — это мужчина, женщина и дети». Пост раскритиковала министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая является открытой лесбиянкой. Российское посольство ответило на этот твит фотографией с семьей императора Николая II с предложением к министру «изучить и объяснить», как она «появилась в этом мире».

Позднее посольство опубликовало блок из 12 постов, объясняющих причины принятия закона об ЛГБТ-пропаганде в россии. «Канада и ряд других государств-сторонников неолиберальной повестки намеренно искажают реальность, смешивая понятия индивидуальных сексуальных предпочтений и универсальных прав человека», — отмечает российское представительство в одном из постов.

Так, госдума рф приняла в окончательном чтении законопроект о запрете «пропаганды» ЛГБТ.

Добавим

Эстония вызвала посла россии в знак протеста против заявления путина.

Источник: УНН
Теги: МИД, Канада, Россия, посол
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