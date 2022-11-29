Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,93 -0,3676 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф
Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
27015

В Украину прибыла четвертая система LRU из Франции - Резников

В Украину прибыла четвертая система LRU из Франции - Резников

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украину прибыла четвертая реактивная система залпового огня LRU от Франции. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

«В Украину прибыл 4-й брат в семье Длинной Руки, LRU из Франции! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы между Зеленским и Макроном», - написал Резников в Twitter.

Дополнение

Ранее Франция передавала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и реактивные системы залпового огня LRU.

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.

Источник: УНН
Теги: Франция, оружие, Минобороны, Украина, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.