путин терпит поражение в Украине и пытается использовать зиму как оружие - Генсек НАТО

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российский диктатор владимир путин терпит поражение в Украине, и рф пытается использовать зиму как оружие. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел НАТО в Бухаресте, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Столтенберг заявил, что Украину необходимо продолжать снабжать оружием, чтобы россия не одержала победу во время тяжелой зимы.

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“Сейчас основное внимание уделяется поддержке Украины, обеспечению того, чтобы путин не победил, а чтобы Украина преобладала как суверенное государство в Европе”, – сказал Генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что союзники НАТО доставили генераторы и другие запчасти, чтобы помочь Киеву восстановить поврежденные энергетические объекты.

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Тем временем, в Украину прибыла четвертая реактивная система залпового огня LRU от Франции.