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Переговоры по достижению мира в Украине усложнились - глава МИД Турции

Переговоры по достижению мира в Украине усложнились - глава МИД Турции

Мевлют Чавушоглу

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на 11-м Бухарестском форуме Института Аспена заявил, что переговоры по достижению мира в Украине усложнились из-за увеличения человеческих жертв в войне. Об этом информирует УНН, ссылаясь на DHA.

Цитата

"Простое осуждение не может решить проблему. Поэтому мы должны действовать и быть креативными, чтобы достичь мира для Украины. Это именно то, что пытается сделать Турция. На самом деле, когда мы собрали двух министров иностранных дел в Анталии и две делегации в Стамбуле в конце марта в первые недели войны, наши усилия были близки к результатам. С увеличением человеческих потерь становится все труднее достичь решения путем переговоров. Мы верим, что война и дипломатия могут идти рядом", - сказал он.

Детали

Чавушоглу отметил, что Турция поддерживает стремление Украины в возвращении временно оккупированных россией территорий, включая Крым, и добавил, что продолжают оказывать финансовую помощь стране.

"В то же время мы принимаем различные меры для контроля конфликтов и напряжения. Было непросто внедрить и продлить Стамбульское зерновое соглашение, организовать встречу МАГАТЭ-"Росатом", обмен пленными", - добавил глава МИД Турции.

Напомним

18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. В частности, стороны обсудили вопросы "зернового коридора".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Турция
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