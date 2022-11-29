Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,93 -0,3676 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф
Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15765

В НАТО "не заканчиваются" танки - глава МИД Литвы

В НАТО "не заканчиваются" танки - глава МИД Литвы

Габриэлюс Ландсбергис

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В НАТО "не заканчиваются" танки, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, опровергая заявления о том, что Альянсу не хватает танков, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Выступая перед журналистами перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте в Румынии во вторник, Ландсбергис сказал, что Украине нужна "противовоздушная и противоракетная оборона".

"Все, что у нас есть, нужно отправить немедленно", – сказал он.

"У НАТО не иссякают ни танки, ни танковые боеприпасы", - добавил министр иностранных дел Литвы.

Признав, что могут возникнуть "трудности" с поставкой других боеприпасов, Ландсбергис заявил, что страны НАТО "преимущественно имеют практически неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков".

Дополнение

The New York Times в статье о истощении запасов вооружения на днях писало со ссылкой на источник в НАТО, что небольшие страны-члены якобы исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО "значительно исчерпали".

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, оружие, Украина, Литва, танки, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.