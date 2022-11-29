Украине нужно помочь максимально приблизиться к членству в НАТО - глава МИД Словакии

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украине нужно помочь максимально приблизиться к членству в НАТО. Такое мнение высказал министр иностранных дел Словакии Растислав Качер на саммите глав МИД стран НАТО в Бухаресте, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Качер заявил журналистам, что на саммите будет рассмотрена заявка Украины на вступление в НАТО.

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"Мы будем обсуждать высказанное желание Украины вступить в НАТО, - сказал Качер. - Нам нужно отнестись к этому серьезно и помочь Украине пройти процесс максимального приближения к членству, а затем, когда мы будем готовы, чтобы переход к полноправному членству проходил очень сильно плавно".

Детали

Тем временем глава чешского МИД Ян Липовский выразил надежду, что союзникам по НАТО удастся договориться о новом "значительном" пакете помощи Киеву для подготовки страны к зиме на фоне российских атак по гражданской инфраструктуре.

По сообщению, от нынешней встречи в Бухаресте ожидают объявления новых обязательств помощи Украине горючим, генераторами, медицинскими препаратами и оборудованием, а также зимним снаряжением для украинских военных. В Вашингтоне сообщили, что государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит значительный пакет помощи украинской энергосистеме.

Дополнение

Издание отмечает, что нынешняя встреча в Бухаресте напоминает, что на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 было провозглашено согласие на вступление Украины и Грузии. Через 4 месяца после того саммита в августе 2008 года россия совершила вторжение в Грузию. Присоединение стран к Альянсу было отложено и не воплощено в течение 14 лет.