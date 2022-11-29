Зеленский обсудил с Шольцом защиту Украины от ракетного террора рф

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил с ним сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора, пишет УНН.

Цитата

"Провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain From Ukraine. Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

В Бухаресте стартует саммит глав МИД стран НАТО. От нынешней встречи в Бухаресте ожидают объявления новых обязательств помощи Украине горючим, генераторами, медицинскими препаратами и оборудованием, а также зимним снаряжением для украинских военных. В Вашингтоне сообщили, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит значительный пакет помощи украинской энергосистеме.

Выступая перед журналистами перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, глава МИД Литвы Ландсбергис сказал, что Украине нужна "противовоздушная и противоракетная оборона".