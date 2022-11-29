Львовский облсовет призвал ВР запретить деятельность УПЦ МП

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Львовский областной совет обратился к Верховной Раде с призывом запретить деятельность украинской православной церкви московского патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Львовского облсовета.

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"Депутаты Львовского областного совета сегодня, 29 ноября, во время сессионного заседания приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (московского патриархата) на территории Львовской области", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, депутаты обратились к Верховной Раде по поводу внесения соответствующих законодательных изменений для запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП.

Кроме того, облсовет посоветовал органам местного самоуправления способствовать изменению подчиненности громад УПЦ МП.

Также депутаты обратились к правоохранителям и силам территориальной обороны ВСУ по поводу обеспечения сохранности имущества и культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям.

Напомним

Служба безопасности Украины во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии украинской православной церкви московского патриархата обнаружила склады с прокремлевской литературой, переписку с методичками от российских кураторов и документы, подтверждающие наличие гражданства рф.