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Украина создает систему шефства для восстановления городов и предприятий – Зеленский

Украина создает систему шефства для восстановления городов и предприятий – Зеленский

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина создает систему, которая позволит другим странам взять шефство над восстановлением украинских городов и предприятий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном бюро выставок, передает УНН.

Цитата

"Восстановление нашего государства станет важнейшим экономическим, технологическим и гуманитарным проектом нашего времени. Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению. Общий объем работ – более триллиона долларов. Уже сейчас создаем систему шефства, которая позволит передовым странам и компаниям взять шефство над восстановлением украинских областей, городов, отраслей и предприятий. Чтобы не просто восстановить их, а чтобы показать, что свободный мир и добросовестные государства всегда сильнее, чем любая тирания и любая агрессия", – сказал Зеленский.

Детали

По словам президента, уже проявили заинтересованность в шефстве: Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швеция, Словакия, Австрия, Греция, Канада, США, Япония, Австралия и другие страны.

Напомним

Владимир Зеленский на саммите G20 назвал 10 условий прекращения войны россии против Украины.

Источник: УНН
Теги: война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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